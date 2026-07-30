SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Tragico incidente intorno a mezzogiorno lungo la strada statale 44 del Passo di Giovo, dove una persona ha perso la vita mentre era alla guida di un mototriciclo. La vittima, 49 anni residente a Varna, faceva parte di una comitiva impegnata in un'escursione su uno dei passi altoatesini più frequentati dai motociclisti durante la stagione estiva. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro uomo, 60 anni, anch'egli residente a Varna, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo stava percorrendo la statale in discesa nei pressi di San Leonardo in Passiria quando il "trike” che chiudeva la fila è improvvisamente uscito di strada, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato fatale per il conducente, deceduto sul posto.

Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca, l'elicottero di emergenza Pelikan 1, i Carabinieri e i Vigili del fuoco volontari di Valtina. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la persona alla guida non è stato possibile fare nulla.

Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato il mototriciclo a uscire di strada. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.