MOSO IN PASSIRIA Un nuovo incidente mortale in montagna si è verificato nella mattinata di martedì 21 luglio 2026 in val Passiria. Una turistica germanica di 60 anni ha perso la vita dopo una caduta avvenuta sul sentiero alto tirolese, nei pressi del rifugio Plan - Zwickauer Hütte.

L'allarme è scattato intorno alle 8.45. Sul posto sono intervenuti l'elicottero di soccorso Pelikan 2, il Soccorso alpino, il servizio di assistenza spirituale e i militari della Guardia di Finanza di Merano. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la vittima non è stato possibile fare nulla.

La vittima faceva parte di un gruppo di una decina di escursionisti. La comitiva, questa mattina, era partita dal rifugio Plan per raggiungere il rifugio Hochfirst. Dopo una trentina di minuti di camminata, in un punto non particolarmente difficile dell'alta via Tiroler Höhenweg, la donna ha messo il piede in fallo ed è precipitata per quasi 200 metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Alpenverein e della Guardia di finanza come anche un team specializzato della Croce bianca che ha fornito assistenza psicologica agli altri membri della comitiva.

Si tratta del secondo incidente mortale in montagna in Alto Adige nel giro di poche ore, dopo la tragedia avvenuta nella serata di lunedì a Tesimo, dove un uomo di circa 80 anni ha perso la vita durante un'escursione.