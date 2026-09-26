MERANO. Fiamme nella notte in un centro massaggi di Maia Alta. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 23.52 e hanno rapidamente spento il focolaio, per poi liberare i locali dal fumo.

Una persona è stata trasportata in ospedale dopo aver inalato fumo. Sull’incendio sono in corso gli accertamenti: tra le ipotesi c’è quella dolosa, anche per la presenza di un vetro danneggiato vicino al possibile punto d’innesco.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Gli investigatori stanno verificando anche eventuali collegamenti con altri recenti roghi a Merano.