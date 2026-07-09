MERANO. Una folla commossa - oltre 500 persone - ha dato ieri pomeriggio l'ultimo saluto a Olaf Reinstadler, capo del soccorso alpino di Solda morto domenica stroncato da un male che non perdona. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Solda, preceduto dal corteo funebre partito dalla casa di Olaf.

Si sono tutti stretti attorno alla vedova Erika , alla figlia Annette, al fratello ed ai vari parenti. Ma è stata la prartecipazione di molte persone del soccorso alpino e delle istituzioni (fra le quali anche i carabinieri) che voluto esprimere con la loro presenza il grazie più sentito ad un uomo che ha fatto tanto per la montagna e per il paese.



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