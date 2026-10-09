MERANO. Sorpreso dai proprietari mentre rovistava nella loro abitazione, si era lanciato dal balcone della camera da letto, al primo piano, pur di riuscire a fuggire. Ma prima di dileguarsi era stato fotografato dalle vittime, un dettaglio che si è rivelato decisivo per identificarlo. La fuga di un uomo già noto alle forze dell'ordine per precedenti furti si è conclusa durante un vasto servizio di controllo dei carabinieri della Compagnia di Merano, che lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Bolzano.

L'episodio risale ai giorni scorsi ed è avvenuto nel territorio di competenza della Stazione dei carabinieri di Postal. I proprietari dell'abitazione avevano sorpreso l'intruso all'interno della casa, riuscendo a immortalarlo in una fotografia prima che si gettasse dal balcone. Grazie all'immagine, alle descrizioni fornite dalle vittime e all'esame delle telecamere di videosorveglianza, i militari erano riusciti a rintracciarlo in meno di un'ora a Gargazzone, nei pressi di una zona residenziale. L'uomo era stato inizialmente denunciato. Dagli accertamenti era inoltre emerso che, pur essendo sottoposto all'obbligo di dimora nella provincia di Bolzano, risultava domiciliato in una struttura ricettiva del vicino Trentino.

La svolta è arrivata durante un'operazione straordinaria condotta tra giovedì e venerdì, dalle 18 alle 6 del mattino, con sette pattuglie impegnate a presidiare Merano e il Burgraviato. I carabinieri hanno predisposto 18 posti di controllo, passando al setaccio il centro storico, le zone residenziali e le principali aree di transito. Complessivamente sono state identificate 46 persone e controllati 25 veicoli. Proprio durante questa attività è stato intercettato l'uomo, nel frattempo destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Per lui sono scattate le manette in relazione ai reati di tentato furto in abitazione e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Compagnia dei carabinieri di Merano ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti, alla sicurezza dei cittadini e alla circolazione stradale.