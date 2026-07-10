MERANO. Si sono conclusi i lavori di sgombero dopo la frana che il 28 giugno aveva interessato il Rio Bianco, provocando una colata di fango tra via Castel Gatto e via Lungo Rio Nova. L'intervento è stato portato a termine dall'Ufficio Sistemazione bacini montani sud dell'Agenzia per la Protezione civile.

«Abbiamo iniziato i lavori immediatamente dopo la colata, ancora durante la notte», spiega il direttore dei lavori Martin Pfitscher. Grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco volontari del distretto, del Corpo permanente, del Servizio strade provinciale, del Comune di Merano e di diverse imprese private, le operazioni di sgombero si sono concluse il 9 luglio.

Nel frattempo, a monte degli edifici è stato realizzato un muro provvisorio in calcestruzzo lungo circa 70 metri e largo 1,60 metri, con l'obiettivo di aumentare la protezione dell'area. L'Ufficio Sistemazione bacini montani sud sta inoltre fornendo il supporto tecnico per gli interventi di messa in sicurezza nella zona del punto di rottura, nel territorio comunale di Avelengo.

«Parallelamente ai lavori di sgombero abbiamo valutato quali interventi siano possibili per migliorare la sicurezza in futuro», sottolinea il direttore dell'Ufficio Thomas Thaler.