MERANO. Dopo la frana di domenica scorsa sono decine i cittadini, di Merano e non solo, che hanno chiesto di poter aiutare le famiglie colpite dall'emergenza. Nelle prime ore erano stati evacuati 69 sfollati; una decina di loro è ancora in attesa di sapere quando potrà rientrare nella propria abitazione.

«Le richieste di aiuto sono arrivate in larga parte ai Vigili del fuoco», spiega l'assessora Barbara Hölzl, che si è fatta promotrice di un'iniziativa di solidarietà immediata. Considerato l'impegno dei soccorritori nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza della zona colpita dal maltempo, il Comune di Merano, in collaborazione con il Fondo di Emergenza Contadino - Persone aiutano, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le persone danneggiate.

«Diverse abitazioni hanno subito danni ingenti o risultano al momento inagibili; strade e accessi sono stati ostruiti e gravi danni hanno interessato anche terreni agricoli e infrastrutture. Molte persone si trovano ora ad affrontare grandi difficoltà», si legge nell'appello. Il Comune sottolinea inoltre come il tempestivo intervento di Vigili del fuoco, Croce Bianca, Protezione civile e dei numerosi volontari abbia consentito di mettere in salvo le persone ed evitare conseguenze ancora più gravi.

Le donazioni potranno essere effettuate attraverso i conti del Fondo di Emergenza Contadino - Persone aiutano, indicando la causale "Maltempo Merano". «Le somme raccolte, che il Comune non può ricevere direttamente, saranno destinate alle famiglie sulla base delle necessità accertate», conclude Barbara Hölzl.