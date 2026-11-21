MERANO. Ha fatto indignare i commercianti, il furto con scasso nella notte tra domenica e lunedì in un negozio che vende articoli per neonati e bambini. «Siamo esasperati, che si intervenga subito», il messaggio in coro dei commercianti. Un'amara sorpresa ha aperto la settimana lavorativa per la titolare di un negozio di abbigliamento per bambini, che lunedì mattina, al momento di "alzare le serrande", ha trovato la porta d'ingresso già spalancata. L'infelice scoperta è stata immediatamente confermata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne, che hanno immortalato nei dettagli il raid notturno avvenuto intorno alle 3:40 del 16 novembre.

Secondo la ricostruzione fornita dai filmati, l'autore del gesto -- un giovane vestito di nero, cappuccio calato sulla testa e volto parzialmente coperto -- non ha agito a caso. Prima di prendere di mira l'attività, il malvivente avrebbe infatti effettuato un sopralluogo ispezionando anche i negozi adiacenti per verificare se ci fosse qualcosa di interessante da razziare. Alla fine, però, la sua scelta è ricaduta proprio su questo esercizio commerciale che vende articoli per piccolissimi.Dopo aver scassinato il portone d'ingresso, l'uomo si è intrufolato tra gli scaffali, puntando dritto verso il bancone della cassa. Sempre le immagini mostrano il ladro muoversi con freddezza per circa trenta secondi: dopo aver rovistato nei cassetti e ispezionato l'area intorno al registratore di cassa alla ricerca di contanti, l'uomo ha proseguito il suo giro tra gli espositori del negozio.

Prima di dileguarsi nel buio, cassa alla mano, il giovane ha afferrato un vestito e una giacca, portando via così sia il denaro trovato in cassa sia alcuni capi d'abbigliamento.Soldi, merce e danni«L'intera azione è durata un tempo brevissimo ma sufficiente a causare danni ingenti», spiega la commerciante. Oltre al valore della merce sottratta e all'incasso rubato, a pesare sul bilancio dell'attività saranno infatti i costi elevati necessari per riparare il portone scassinato. La titolare ha sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, consegnando i filmati utili alle indagini.

Come spesso in questi casi, l'accaduto ha scatenato la reazione amareggiata della categoria con i commercianti profondamente esasperati. La sensazione è quella di essere stati lasciati soli e di non poter lavorare serenamente, «costretti ogni sera a chiudere la saracinesca con il timore di non ritrovare al mattino seguente i frutti del proprio lavoro e dei propri sacrifici», chiude la commerciante.