Gara delle Papere a Merano, già devoluti 15 mila euro al banco alimentare della Val Passiria

MERANO. Mentre in tutto l’Alto Adige, in occasione della Gara delle Papere, che avrà luogo al

Lido di Merano il 14 maggio 2021, procedono a pieno ritmo i preparativi della gara e

la vendita di papere sponsor e biglietti della lotteria, questo fine settimana sono già

stati devoluti 15.000 euro a favore della Psairer Tafel, il banco alimentare della Val

Passiria. Dopo la prima donazione all’associazione Südtirol hilft/L’Alto Adige aiuta,

avvenuta pochi giorni fa, questa è la seconda donazione devoluta prima dello

svolgimento della manifestazione.

Rosmarie Pamer, sindaca di S. Martino in Passiria e presidentessa del banco

alimentare Psairer Tafel, si è detta molto felice: “Dalla fondazione della Psairer Tafel

nel 2014 siamo stati in grado di sostenere persone di cinque comuni fornendo loro

prodotti alimentari e carte acquisti, ma anche riservando loro un trattamento da pari

a pari. Iniziative di beneficenza come la Gara delle Papere, grazie alle quali è

possibile fare del bene divertendosi, ci stanno molto a cuore”.

Hansjörg Stingel, coorganizzatore della Gara delle Papere e membro del Lions Club

di Merano, afferma che devolvere in beneficenza una simile somma a favore della

Psairer Tafel è stato possibile soprattutto grazie al prezioso sostegno degli/lle

abitanti della Val Passiria: “Non appena è iniziata la vendita di biglietti e papere

sponsor, in Val Passiria diverse persone ed aziende si sono unite per diffondere

insieme l’entusiasmo per la Gara delle Papere in tutta la valle. Come organizzatori

dell’evento siamo positivamente stupiti da tanta iniziativa personale e ringraziamo di

cuore tutti/e coloro che ci supportano.” La donazione di 15.000 € sarà utilizzata

dall‘associazione Psairer Tafel sia per l’acquisto di tessere annonarie che per un

nuovo progetto: il guardaroba della Val Passiria.

Edizione online 2021

Il 14 maggio i momenti salienti della Gara delle Papere 2021 saranno proiettati

online con un breve video. Fino al 6 maggio in tutto l’Alto Adige e nello shop online

sul sito www.garadellepapere.it è ancora possibile acquistare i biglietti della lotteria

corrispondenti alle paperelle gialle o le papere sponsor per permettere loro di

partecipare alla gara. La Gara delle Papere è organizzata congiuntamente dai

seguenti Service Club dell’Alto Adige: Lions, Rotary, Soroptimists, Zonta, Kiwanis,

Rotaract e Round Table. Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto ai

banchi alimentari dell’Alto Adige e all’associazione Südtirol hilft/L’Alto Adige aiuta.