GARGAZZONE. Una discoteca di Gargazzone dovrà rimanere chiusa per 30 giorni. Lo ha disposto il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, che ha ordinato la sospensione della licenza del locale ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La decisione è arrivata al termine di un’istruttoria avviata su proposta del Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, dalla quale sono emerse gravi criticità legate alla sicurezza. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della stazione di Postal, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Particolare attenzione è stata riservata alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. I filmati sono stati acquisiti ed esaminati dai carabinieri per ricostruire le diverse fasi dei fatti e approfondire le condotte delle persone coinvolte. La Questura non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura degli episodi contestati.

Gli elementi raccolti hanno portato il questore Ferrari a ritenere la situazione incompatibile con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Da qui la decisione di sospendere per un mese la licenza della discoteca, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e garantire la sicurezza delle persone.