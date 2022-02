Green pass, intensificati i controlli a Merano e dintorni. Sequestrato un etto di hashish davanti alla stazione

BOLZANO. A Merano negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli della polizia nelle zone centrali, finalizzati anche al rispetto della normativa sulla certificazione verde ("Green Pass"), nonché negli abitati di Sinigo e Lagundo, dove recentemente si sono verificati episodi di intemperanza giovanile.

Agenti del Commissariato di Merano, supportato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato "Lombardia" di Milano e da un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Bolzano, ha proceduto al sequestro, nei giardini antistanti la stazione ferroviaria, di circa un etto di hashish, già suddiviso in stecchette, pronte per essere spacciate.

In questo frangente, due giovani cittadini algerini sono stati controllati e denunciati a piede libero per non aver ottemperato all'ordine di espulsione dal territorio nazionale. Inoltre, in un esercizio pubblico di via Parrocchia, sono stati sanzionati un cliente per mancato possesso della certificazione verde e il titolare per omesso controllo.