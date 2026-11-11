MERANO. Diecimila presenze in cinque giorni, oltre 800 produttori e più di 2.600 prodotti in degustazione. Si chiude con numeri importanti la 35ª edizione del Merano WineFestival, che dal 6 al 10 novembre ha trasformato il Kurhaus in un punto d'incontro per il mondo dell'enogastronomia italiana e internazionale.

La manifestazione ha accolto visitatori, operatori del settore, giornalisti e buyer provenienti da 33 Paesi, confermando il proprio richiamo anche sui mercati esteri. Secondo il bilancio degli organizzatori, è cresciuta soprattutto la qualità del pubblico e l'occasione di confronto diretto tra produttori e visitatori. Il sabato ha registrato la maggiore affluenza, mentre il venerdì si è distinto per la presenza di professionisti del settore e giovani studenti.

Il programma ha alternato degustazioni, incontri e momenti di approfondimento. Tra gli appuntamenti principali il summit «Respiro e Grido della Terra», dedicato alle sfide del settore vitivinicolo, le masterclass e gli spazi riservati alle produzioni biologiche, biodinamiche e sostenibili. Spazio anche alle nuove tendenze di consumo, con le aree dedicate ai vini No/Low Alcohol e alla selezione WineHunter Rosé.

Tra i momenti più attesi il Gala Dinner, accompagnato dalla consegna dei riconoscimenti WineHunter Stars a personalità del mondo del vino, della ristorazione e della comunicazione. Tra i premiati anche l'enologo Roberto Cipresso, il maître-sommelier Beppe Palmieri, la Master of Wine Cristina Mercuri e lo chef venostano Jörg Trafoier. Un riconoscimento speciale alla memoria di Oliviero Toscani è stato consegnato alla figlia Lola.

L'edizione ha coinvolto anche diversi territori italiani, tra cui l'Alto Adige, presente con le proprie produzioni e le iniziative di promozione. Il fondatore della manifestazione, Helmuth Köcher, ha sottolineato l'importanza di valorizzare il legame tra vino, identità territoriale e biodiversità, indicando l'esperienza altoatesina come modello di collaborazione tra diverse filiere.

L'attività di promozione proseguirà anche nei prossimi mesi, con iniziative rivolte soprattutto ai mercati internazionali di Brasile, Giappone, Asia, Canada e Georgia. Per il prossimo appuntamento a Merano bisognerà invece attendere il 2027: la 36ª edizione del WineFestival si svolgerà dal 5 al 9 novembre.