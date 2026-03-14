Imbocca contromano la Mebo di notte: fermata in tempo dalla polizia

BOLZANO. Attimi di forte tensione nella notte tra il 13 e il 14 marzo sulla MeBo, dove un’auto ha imboccato contromano la carreggiata nord, facendo scattare l’allarme tra gli automobilisti in transito. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo la mezzanotte alla centrale operativa della Questura di Bolzano, con diversi conducenti che hanno riferito della presenza del veicolo in marcia nella direzione sbagliata.

Ricevuto l’allarme, una pattuglia dell polizia di Merano si è diretta immediatamente verso il tratto indicato, riuscendo a individuare l’autovettura poco prima dell’uscita di Postal. L’intervento ha consentito di bloccare il mezzo e di mettere in sicurezza la circolazione, in una situazione resa ancora più delicata dal buio e dal rischio di uno scontro frontale.

Alla guida è stata identificata una donna di 70 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, la conducente appariva in evidente stato confusionale, ma è risultata negativa all’alcol test effettuato subito dopo l’intervento. Sono ora in corso ulteriori verifiche per chiarire come sia riuscita a immettersi sulla superstrada nella direzione opposta a quella corretta.

L’episodio conferma quanto possano essere decisive, in casi come questo, sia le tempestive chiamate dei cittadini sia la rapidità di intervento delle forze dell’ordine. Solo l’azione immediata degli agenti ha evitato che la corsa contromano potesse trasformarsi in un incidente dalle conseguenze gravissime per la pubblica incolumità.