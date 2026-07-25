MERANO. A giorni a Merano 2000 è previsto il lancio ufficiale della Südtirol Skiarena con il contestuale inizio della prevendita del nuovo “Skipass Alto Adige”.

«La vera novità – sottolinea Harald Pliger – è che con un unico biglietto si potrà fruire degli impianti tanto d’estate quanto d’inverno».

Il prezzo, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi sui 590 euro a persona, ma ci saranno anche offerte per le famiglie. A questa iniziativa, unica nel suo genere, hanno aderito ben 18 comprensori, di cui 16 altoatesini (molti nel Meranese e nelle valli laterali), uno in Austria e uno in Svizzera.

Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: i promotori di questo Consorzio-carosello parlano infatti di «una nuova era» per rendere lo sci (ma anche le camminate in montagna d’estate) meno esclusivo e più a misura di famiglia. Il rischio, altrimenti, è che diventi uno sport per “pochi fortunati”.

I 18 comprensori che si sono consorziati

Nel frattempo siamo riusciti a scoprire quali sono i comprensori sciistici che hanno aderito al progetto. Sono 18, come detto, e i nomi che riportiamo sono quelli scelti dalle zone interessate:

Klausberg (Skiworld Ahrntal/Valle Aurina); Speikboden (Skiworld Ahrntal/Valle Aurina); Ladurns; Merano 2000; Minschuns (Svizzera); Nauders (Austria); Pfelders; Racines Giovo; Reinswald; Corno del Renon; Monte Cavallo; Alpin Arena Senales; Belpiano; Schwemmalm; Solda; Trafoi; Monte San Vigilio; Watles.

«Un’offerta valida 365 giorni l’anno»

Come sottolinea lo stesso Harald Pliger, si tratta di un’offerta pensata per gli appassionati della montagna, utilizzabile davvero 365 giorni l’anno.

«Il perché è presto detto: quando chiude una buona fetta degli impianti sarà comunque sempre aperto il ghiacciaio e poi all’offerta invernale riusciremo a sommare quella estiva».

Non mancheranno anche i testimonial, provenienti dal mondo dello sport e della politica. Nell’iniziativa saranno coinvolte anche le baite tradizionali, perché l’obiettivo è mantenere un’immagine autentica al 100 per cento.