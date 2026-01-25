Incendio a Merano in via del Bersaglio, due donne intossicate dal fumo portate in ospedale
Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere rapidamente il rogo. Le squadre hanno operato con dispositivi di protezione delle vie respiratorie a causa della forte presenza di fumo negli ambienti interni, evitando che l’incendio si estendesse al resto dello stabile
MERANO. Notte di paura in un edificio residenziale di via del Bersaglio, a Merano, dove un incendio ha interessato un appartamento poco prima della mezzanotte. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del bagno e, in base alle prime ricostruzioni, sarebbero riconducibili a un guasto di un termosifone.
L’allarme è scattato alle 23.15. Due donne hanno avuto
bisogno di cure mediche per una possibile inalazione di fumo: una è la persona che vive nell’alloggio, l’altra una vicina intervenuta per prestare aiuto nei primi momenti concitati. Entrambe sono state trasferite in ospedale a scopo precauzionale.
L’intervento dei vigili del fuoco volontari ha permesso di contenere rapidamente il rogo. Le squadre hanno operato con dispositivi di protezione delle vie respiratorie a causa della forte presenza di fumo negli ambienti interni, evitando che l’incendio si estendesse al resto dello stabile.
Sono in corso accertamenti tecnici per definire con precisione l’origine dell’incendio e valutare l’agibilità dei locali colpiti.