Incendio a Merano in via del Bersaglio, due donne intossicate dal fumo portate in ospedale

MERANO. Notte di paura in un edificio residenziale di via del Bersaglio, a Merano, dove un incendio ha interessato un appartamento poco prima della mezzanotte. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del bagno e, in base alle prime ricostruzioni, sarebbero riconducibili a un guasto di un termosifone.

L’allarme è scattato alle 23.15. Due donne hanno avuto

bisogno di cure mediche per una possibile inalazione di fumo: una è la persona che vive nell’alloggio, l’altra una vicina intervenuta per prestare aiuto nei primi momenti concitati. Entrambe sono state trasferite in ospedale a scopo precauzionale.

L’intervento dei vigili del fuoco volontari ha permesso di contenere rapidamente il rogo. Le squadre hanno operato con dispositivi di protezione delle vie respiratorie a causa della forte presenza di fumo negli ambienti interni, evitando che l’incendio si estendesse al resto dello stabile.

Sono in corso accertamenti tecnici per definire con precisione l’origine dell’incendio e valutare l’agibilità dei locali colpiti.