MERANO. Un incendio è divampato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre all'interno di un negozio con annesso magazzino in via Enrico Toti, a Merano. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare le fiamme e soprattutto la notevole quantità di fumo sprigionata dal rogo.

L'intervento è stato segnalato mezz’ora dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 9 novembre. Le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento utilizzando gli autorespiratori, indispensabili per lavorare in presenza del fumo intenso. Sul posto è stata impiegata anche un'autoscala per supportare le attività dei soccorritori.

La situazione ha richiesto un ampio dispiegamento di uomini e mezzi, con operazioni particolarmente impegnative a causa del forte sviluppo di fumo. Le attività di spegnimento risultavano ancora in corso al momento dell'ultimo aggiornamento diffuso dai soccorritori.

Oltre ai vigili del fuoco di Merano, sono intervenuti i corpi di Quarazze, Maia Bassa, Maia Alta, Labers, Lagundo e Marlengo, insieme al Corpo distrettuale di Merano. Al momento non sono state comunicate informazioni sull'eventuale presenza di feriti né sulle cause che hanno provocato l'incendio.