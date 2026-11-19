TERLANO. Sei persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto quattro veicoli sulla MeBo, nel tratto tra Terlano e Vilpiano. Lo scontro è avvenuto alle 18.20 di giovedì 19 novembre 2026.

Secondo il bilancio della Croce Bianca, tutti i feriti sono uomini. Due hanno riportato lesioni di media gravità, gli altri quattro ferite lievi.

All’ospedale di Merano sono stati portati due uomini altoatesini, uno di 48 anni con lesioni di media gravità e uno di 26 anni con ferite lievi. All’ospedale di Bolzano sono stati accompagnati un uomo di 46 anni con lesioni di media gravità e altri tre, di 49, 60 e 61 anni, tutti feriti lievemente.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca delle sezioni Val d’Adige, Appiano e Bolzano, insieme ai vigili del fuoco volontari e ai carabinieri di Terlano.