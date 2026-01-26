Innovazione digitale, incontro tra Merano e Trento per servizi pubblici più efficienti

MERANO. Un confronto operativo sulle politiche di innovazione e trasformazione digitale ha riunito nei giorni scorsi, nel capoluogo trentino, le amministrazioni comunali di Merano e Trento. L’incontro istituzionale, promosso congiuntamente dagli assessori Daniele Di Lucrezia e Andreas Fernandez, ha posto al centro lo scambio di buone pratiche per rendere i servizi pubblici più semplici, efficienti e orientati a cittadine e cittadini, avviando un percorso di collaborazione strutturata tra i due Comuni.



Alla riunione hanno partecipato dirigenti e funzionari di entrambe le amministrazioni, con un focus su smart city, innovazione e decennio digitale europeo. Per Merano erano presenti, oltre a Di Lucrezia, la vicesegretaria generale e Responsabile per la transazione digitale Daniela Cinque e la responsabile del Servizio Informatica e innovazione Claudia Ruffino. Per Trento, Fernandez è stato affiancato dal RTD Responsabile per la transazione digitale e dirigente del Servizio innovazione digitale Giacomo Fioroni, dai capi ufficio Michele Zanolli e Gianni Caldonazzi e dalla funzionaria programmatrice Cinzia Bazzanella.



Particolare attenzione è stata dedicata alla piattaforma Middleware sviluppata internamente dal Comune di Trento, illustrata da Bazzanella, che integra portali online, gestionali e servizi trasversali, semplificando flussi informativi e processi amministrativi. Il confronto è proseguito con l’intervento di Adamo Ferro, capo dell’Ufficio smart control room, dedicato al monitoraggio integrato dei servizi urbani e al supporto decisionale basato sui dati.



«La rete istituzionale e lo scambio di buone pratiche sono fondamentali per città realmente intelligenti», ha sottolineato Di Lucrezia, annunciando un nuovo appuntamento al NOI Techpark di Bolzano e il prosieguo della collaborazione nei prossimi mesi.