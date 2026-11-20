MERANO. Sull'ippodromo di Maia si starebbe sbloccando l'impasse politica. A segnare la svolta è l'assessore provinciale Christian Bianchi che, dopo aver incalzato l'amministrazione meranese sui tempi del maxi-investimento da 21 milioni di euro stanziato dalla Provincia, annuncia un chiarimento decisivo con il vicesindaco Nerio Zaccaria: «Ho incontrato Zaccaria, abbiamo parlato di varie tematiche, che riguardano Merano, e abbiamo definito che sull'ippodromo procediamo senza alcuna perdita di tempo. Prepariamo quindi la pubblicazione del concorso di progettazione, da far uscire all'inizio dell'anno prossimo», così Bianchi.

Un passo avanti che distende il clima dopo le polemiche seguite al rallentamento imposto dalla giunta guidata da Katharina Zeller, che aveva ipotizzato un rinvio dell'approdo in Consiglio comunale del progetto nel nome della priorità data all'emergenza abitativa e alla richiesta di maggiore fruibilità per i cittadini. Una frenata che aveva spinto l'ex sindaco Dario Dal Medico a parlare di «immobilismo», saldando l'asse di Forza Italia con lo stesso Bianchi, intervenuto per richiamare il Comune al rispetto degli accordi sottoscritti nella scorsa legislatura. Bianchi aveva infatti contestato nel merito e nel metodo lo stallo, sottolineando come i 21 milioni siano fondi provinciali vincolati all'opera e non un tesoretto spostabile sugli alloggi.

«La Provincia da tempo è pronta a investire 21 milioni di euro sull'Ippodromo di Merano. Si tratta di un impegno importante nei confronti della città, nato da un percorso costruito insieme al Comune», così l'assessore che boccia l'idea di mettere i due capitoli in competizione: «Non credo sia corretto mettere in contrapposizione investimenti che hanno finalità differenti. Qui parliamo di 21 milioni di euro che la Provincia ha deciso di mettere a disposizione di Merano per valorizzare uno dei patrimoni più importanti della città. È un'opportunità, non un problema», chiosa l'assessore.

L'esponente forzista aveva inoltre smontato la tesi secondo cui il progetto andrebbe rivisto per aprirlo maggiormente alla città. Quell'impostazione, ricordava Bianchi, è già il cuore dell'intesa formalizzata dalla precedente giunta Dal Medico - quando la stessa Zeller era vicesindaca - che portò alla cessione del 60% delle quote dell'ippodromo alla Provincia in cambio dell'ex ospedale Böhler e dell'impegno finanziario di Palazzo Widmann, tradotto poi in linee di indirizzo concrete dal tavolo paritetico formato da Daniel Bedin, Andrea Sega, Clara Martone e Richard Stampfl.

«L'obiettivo non è mai stato spendere 21 milioni esclusivamente per le corse dei cavalli», ha ribadito Bianchi difendendo un piano che prevede spazi per eventi, un museo interattivo dedicato al cavallo, un centro di competenza per la razza Haflinger, strutture per l'ippoterapia e un parcheggio interrato. «La tutela della vocazione ippica rimane, ma fin dall'inizio abbiamo lavorato affinché questo investimento producesse benefici più ampi per Merano e i suoi cittadini, aumentando la fruibilità dell'area e rafforzandone le funzioni per la città», chiude l'assessore provinciale. Archiviato il timore di un congelamento prolungato del masterplan, il confronto diretto tra Bianchi e Zaccaria rimette dunque in moto la macchina amministrativa: l'obiettivo condiviso ora è trasformare le risorse in un'opera concreta, puntando alla pubblicazione del concorso di progettazione già all'inizio del nuovo anno. J.M.