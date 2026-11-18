MERANO. Ippodromo tra le lodi della premier Giorgia Meloni a Fieracavalli e i 21 milioni di investimenti provinciali "congelati" per dare priorità all'abitare. Mentre alla recente Fieracavalli la premier Giorgia Meloni ha incoronato Maia come eccellenza dell'ippica nazionale, a Merano il futuro della struttura resta avvolto in una nebbia burocratica dal retrogusto squisitamente politico. A raccontare la passerella presso gli spazi allestiti dalla Merano Galoppo a Fieracavalli è la presidente Clara Martone: «Giorgia Meloni ci teneva a venire a vedere la pista del galoppo che abbiamo allestito alla fiera. Era emozionata quando ha saputo che avrebbe dovuto dare lei lo start alla corsa», spiega Martone. Un'attestazione di stima della premier per la pista meranese brandizzata Südtirol, posizionata proprio davanti al padiglione del Masaf (il ministero sotto cui ricade la cura dell'ippica), condita dall'invito ufficiale a visitare Maia la prossima stagione: «L'abbiamo invitata per il Gran Premio 2027 e lei ha gentilmente risposto che fa sempre di tutto per accontentare chi la invita», prosegue il racconto.

Peccato che, proprio mentre le istituzioni romane celebrano Maia, in riva al Passirio i soldi per il suo restyling sembrino finiti in un cassetto sotto chiave. Per capire la portata della vicenda bisogna fare un passo indietro. Ormai due anni fa, tra la Provincia e il Comune di Merano è intervenuta un'intesa formale con relativa permuta di immobili (il 60% delle quote dell'Ippodromo alla provincia in cambio della proprietà dell'ex ospedale Bohler e altri immobili), in base alla quale palazzo Widmann si è impegnato a finanziare con 21 milioni di euro la riqualificazione della struttura di via Palade. Per questo venne istituita una commissione paritetica Comune-Provincia che nel maggio dello scorso anno -- allo scoccare del 90° anniversario della costruzione di Maia -- avrebbe dovuto presentare le sue conclusioni, con tanto di interventi e cronoprogramma per i successivi passaggi di voto in Consiglio comunale e in Provincia.

Ad oggi, invece, l'iter è fermo, anzi, congelato. È la stessa sindaca Katharina Zeller ad averlo ammesso a carte scoperte, gettando sul piatto della bilancia una scelta di priorità politiche che sta facendo discutere in seno alla stessa maggioranza: «Già dalla Provincia ci arriva l'innalzamento delle Terme, poi i 21 milioni dell'Ippodromo! Noi abbiamo da risolvere come prima cosa il tema dell'abitare e ci pare brutto continuare a raccontare alla cittadinanza che investiamo per altro, ma il progetto per l'Ippodromo è sulla mia scrivania», così Zeller. Per la prima cittadina, insomma, prima di pensare ai cavalli bisogna pensare alle case. Inoltre, per la giunta l'investimento milionario sull'Ippodromo deve avere un respiro diverso: «Non ci possono essere 21 milioni di investimento solo per lo sport ippico. Bisogna rendere questo areale un po' più fruibile alla cittadinanza, permettere anche utilizzi diversi. Ovviamente, sempre proteggendo l'ippica, però bisogna avere l'accettazione da parte della cittadinanza. Insomma, è un tema al quale ci dobbiamo dedicare per spiegarlo bene», le esatte parole di Zeller.

A tentare di sbrogliare il nodo sarà il vicesindaco Nerio Zaccaria, che solo a gennaio 2027 porterà in Consiglio comunale la presentazione del progetto licenziato dalla commissione paritetica. Una mossa che conferma nei fatti come sia stato proprio la giunta ad aver voluto rallentare e far slittare l'iter. Sulla questione arriva la risposta secca del consigliere provinciale Christian Bianchi: «Noi siamo pronti, attendiamo solo il Comune». E il paradosso meranese è servito: da un lato l'Ippodromo viene incensato dal Governo e promosso ai vertici nazionali, dall'altro la giunta trattiene il freno a mano sui finanziamenti provinciali già pronti. J.M.