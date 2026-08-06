MARLENGO. Una lite scoppiata per motivi sentimentali è degenerata in una violenta aggressione nei giorni scorsi a Marlengo, dove sono dovuti intervenire i Carabinieri della Stazione di Lana. Al termine degli accertamenti, un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il confronto ha coinvolto l'attuale compagno di una ragazza e il suo ex fidanzato, che si era presentato insieme ad altri due amici. La discussione è rapidamente degenerata quando l'attuale fidanzato avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro i tre, per poi colpire l'ex compagno con un manganello telescopico.

Nonostante la violenza dell'episodio, tutte le persone coinvolte hanno rifiutato le cure mediche offerte dai sanitari.

Durante i controlli e le perquisizioni eseguite sul posto, i Carabinieri hanno trovato l'attuale compagno della giovane in possesso di una bomboletta di spray al peperoncino e di un manganello telescopico. Il materiale è stato sequestrato e il giovane denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso dell'ispezione dell'area è stata inoltre recuperata una seconda bomboletta di spray urticante, ritenuta verosimilmente utilizzata dalle altre persone coinvolte. La sua provenienza e la riconducibilità a uno dei partecipanti sono ancora in fase di accertamento.

I Carabinieri della Compagnia di Merano hanno annunciato che nei prossimi giorni proseguiranno i servizi straordinari di controllo del territorio nel Burgraviato, con l'obiettivo di prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.