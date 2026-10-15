LANA. Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un solaio avvenuto questa mattina, 15 ottobre, intorno alle 11.35, in un cantiere in via Peter Anich 16, a Lana. La struttura ha ceduto improvvisamente mentre erano in corso i preparativi per una colata di cemento, a un'altezza di circa dieci metri.

I cinque lavoratori coinvolti nell’incidente sono tutti uomini: due sono nati nel 2006, uno nel 1998, uno nel 1994 e uno nel 1975. Quattro risultano residenti in Alto Adige, mentre il quinto è di nazionalità straniera.

L'incidente è avvenuto nella zona della ditta Frigotherm, che in questi mesi si sta ampliando, realizzando la struttura dove è avvenuto l’incidente.

Le lesioni riportate sono state giudicate di media gravità. Tre feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Bolzano, gli altri due a quello di Merano.

Immediato l'intervento dei soccorsi, con Croce Bianca, ambulanza medicalizzata ed elisoccorso Pelikan 1. Tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Bolzano, mentre gli altri due sono stati accompagnati all'ospedale di Merano.

Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Lana, rimasti nell'area per mettere in sicurezza la zona interessata dal cedimento, e i carabinieri. Resta da chiarire la dinamica esatta dell'incidente sul lavoro. (foto e video DLife/Luca Ognibeni)