Machete da 50 centimetri sulla ciclabile: denunciato 34enne a Marlengo

MARLENGO. Un machete lungo mezzo metro è stato sequestrato dai carabinieri durante un controllo effettuato lungo la pista ciclabile di Marlengo, nell'ambito delle attività di prevenzione e vigilanza svolte dalla Compagnia di Merano nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari della stazione di Avelengo, impegnati in un servizio perlustrativo lungo la zona di via Palade. A richiedere l'arrivo delle forze dell'ordine era stato un uomo che aveva segnalato una lite con una persona sconosciuta, già allontanatasi prima dell'arrivo della pattuglia. Durante le verifiche di rito, i carabinieri hanno identificato il protagonista della segnalazione, un 34enne residente nel Meranese. Nel corso del controllo personale i militari hanno rinvenuto un machete di notevoli dimensioni: l'arma misurava circa 50 centimetri complessivi, con una lama affilata lunga 34 centimetri. Non essendo stato in grado di fornire una motivazione ritenuta valida per il possesso dell'arma in un luogo pubblico, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il machete è stato sequestrato. L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti delle piste ciclopedonali e delle aree verdi del Burgraviato, particolarmente frequentate nei mesi più caldi. I carabinieri invitano inoltre i cittadini a segnalare tempestivamente al numero unico di emergenza 112 eventuali situazioni sospette o comportamenti che possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.