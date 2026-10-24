MERANO. Vent’anni di attività dedicate alla cultura, all’aggregazione sociale e alla valorizzazione della comunità italiana. La cooperativa Mairania 857 di Merano celebra il suo ventesimo anniversario, confermandosi un punto di riferimento per la vita culturale della città e del Burgraviato. Nata per offrire uno spazio stabile e aperto alla partecipazione, nel corso di due decenni ha sviluppato iniziative rivolte a giovani, famiglie e cittadini di tutte le età.

A sottolineare il significato della ricorrenza è il vicepresidente della Provincia e assessore alla Cultura italiana Marco Galateo. «Celebrare i vent’anni della cooperativa Mairania 857 significa festeggiare un presidio insostituibile di coesione sociale, promozione culturale e vitalità per la comunità italiana di Merano e di tutto il Burgraviato», ha dichiarato, evidenziando la capacità del centro di coniugare tradizione, confronto e innovazione.

Nel corso degli anni Mairania 857 ha ampliato la propria offerta attraverso mostre, concerti, spettacoli teatrali, cinema, conferenze e corsi di formazione. Un programma articolato che comprende anche rassegne letterarie, iniziative musicali e progetti dedicati alle nuove generazioni. L’obiettivo è favorire l’incontro tra persone e culture diverse, valorizzando il pluralismo e l’inclusione nel contesto altoatesino.

Un ringraziamento agli operatori e ai collaboratori è arrivato anche dal direttore di Dipartimento Gabriele Giovannetti Melchiorri. «La cultura è ciò che ci unisce e crea comunità», ha sottolineato, riconoscendo il contributo di quanti hanno accompagnato il percorso della cooperativa. Un anniversario che rappresenta anche l’occasione per ribadire il ruolo degli spazi culturali e di aggregazione nella vita sociale di Merano.