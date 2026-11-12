MARLENGO. Momenti di apprensione giovedì pomeriggio a Marlengo, dove un'automobile è stata completamente distrutta da un incendio divampato all'interno del garage sotterraneo di un complesso residenziale. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 in via Alois-Kneissl e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

A prendere fuoco è stata una Toyota diesel di circa dieci anni, parcheggiata nell'autorimessa. Le fiamme hanno rapidamente danneggiato la vettura, che è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marling, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme ai carabinieri.

L'incendio ha provocato anche una consistente diffusione di fumo, che in parte ha raggiunto i piani superiori dell'edificio. Per precauzione, i residenti hanno dovuto abbandonare temporaneamente i propri appartamenti, per poi poter rientrare una volta superata la fase di maggiore criticità.

Per supportare le operazioni è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco di Merano, che ha portato a Marlengo le bombole di aria respirabile necessarie agli operatori impegnati nell'intervento.