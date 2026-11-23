MARLENGO. Quasi mezzo chilo di cocaina sequestrato e un uomo di 33 anni arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È il bilancio di un'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Merano, che hanno scoperto gran parte della droga all'interno di una struttura ricettiva di Marlengo.

A finire in manette è stato un 33enne originario dell'Europa orientale, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi della struttura. Durante il controllo sono stati trovati quasi 50 grammi di cocaina nascosti sotto i vestiti.

La successiva perquisizione della camera occupata temporaneamente dall'uomo ha portato alla scoperta di altri 430 grammi circa di cocaina, suddivisi in due involucri. Nella stanza erano custoditi anche due bilancini elettronici di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il 33enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bolzano, in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini si inseriscono nell'attività di contrasto allo spaccio condotta dai Carabinieri di Merano sul territorio. Restano da chiarire la provenienza dello stupefacente e la sua eventuale destinazione.