VILPIANO. Un giovane di 21 anni è rimasto ferito in modo lieve in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 lugo lungo la MeBo, all'uscita di Vilpiano in direzione sud.

L'allarme è scattato all'1.30. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente che ha coinvolto un'autovettura.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo altoatesino del 2005, soccorso dall'ambulanza della sezione di Lana della Croce Bianca. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all'ospedale di Merano con ferite lievi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari per la messa in sicurezza dell'area. Le cause dello schianto sono al vaglio delle autorità competenti.