MERANO. Da un incendio scoppiato a oltre 350 chilometri di distanza, a Novara, fino alle conseguenze su Merano. Saranno 203 i dipendenti dello stabilimento Memc di Sinigo che ricorreranno alla cassa integrazione a causa della contrazione dell'attività produttiva. Lo annunciano in una nota congiunta i rappresentanti sindacali Paolo Tondin (Cgil) e Maurizio Tiglieri (Cisl).

L'antefatto

Lunedì 20 luglio è divampato un incendio nello stabilimento Memc Electronic Materials di Novara. L'azienda è il maggiore produttore dell'Unione Europea di wafer di silicio da 200 millimetri e impiega circa 800 dipendenti. Quello piemontese è uno dei due stabilimenti italiani del gruppo ed è strettamente collegato a quello di Merano all'interno della stessa filiera produttiva.

Nel corso di un recente incontro con le rappresentanze sindacali, l'azienda ha comunicato il ricorso alla cassa integrazione, reso necessario proprio dalle conseguenze dell'incendio. «La produzione è stata pesantemente colpita anche a Merano, dove di fatto è stata dimezzata, poiché il cristallo prodotto a Sinigo viene inviato principalmente allo stabilimento di Novara», spiegano Paolo Tondin e Maurizio Tiglieri.

La riduzione dell'attività riguarda il reparto Monocristallo e tutte le lavorazioni collegate. Per questo motivo la cassa integrazione interesserà tutti i 203 lavoratori del reparto, con una riduzione delle ore distribuita a rotazione. Il provvedimento avrà, almeno in questa prima fase, una durata di 13 settimane, dal 6 agosto al 31 ottobre.

Lavori di ripristino

Le cause dell'incendio di Novara sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Nel frattempo, Edgardo Pistoia, direttore delle Risorse umane dello stabilimento piemontese, dove i dipendenti sono circa 800, assicura: «Stiamo lavorando a un piano che consenta il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile e il progressivo reintegro dei lavoratori coinvolti. In questa fase il nostro impegno è garantire la massima attenzione alle persone, attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali e un percorso condiviso che permetta di affrontare responsabilmente questa situazione».

Le ripercussioni interessano inevitabilmente il sito produttivo di Merano. «A causa dell'evento del 20 luglio - prosegue Edgardo Pistoia - le attività produttive resteranno sospese anche nelle prossime settimane, almeno fino al mese di settembre. Sulla base dell'avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino, già avviati il giorno successivo all'incendio, e degli esiti delle verifiche delle autorità competenti, saranno assunte ulteriori decisioni sulla ripresa delle attività».

Anche Mauro Bertolini, direttore delle Risorse umane dello stabilimento di Sinigo, conferma il percorso condiviso con le organizzazioni sindacali: «Nel corso dell'incontro è stato sottoscritto il verbale di consultazione sindacale previsto dalla procedura per il ricorso alla cassa integrazione, confermando la volontà comune di gestire questa fase con responsabilità, dialogo e attenzione alle persone».

La posizione del Comune

Sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione comunale. «La situazione desta preoccupazione e richiede la massima attenzione. In un contesto economico e sociale già complesso, la prospettiva di una riduzione dell'attività produttiva e del reddito per numerose famiglie meranesi rappresenta un motivo di apprensione per la comunità», afferma la sindaca Katharina Zeller.

«Memc rappresenta da decenni una realtà industriale strategica per Merano, non solo per il valore economico che genera, ma anche per il ruolo occupazionale e sociale che svolge sul nostro territorio», aggiunge il vicesindaco Nerio Zaccaria. «Siamo consapevoli delle preoccupazioni che questa situazione sta generando e confidiamo che l'azienda, grazie alla solidità e alla capacità dimostrata negli anni di affrontare le sfide del mercato, possa superare presto questa fase difficile».