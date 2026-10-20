MERANO. Un uomo ferito a coltellate, i soccorritori costretti a rifugiarsi nell'ambulanza per sfuggire a un comportamento aggressivo e l'intervento di due pattuglie dei carabinieri. Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti lunedì sera, 19 ottobre, intorno alle 21.15, alla stazione ferroviaria di Merano, teatro di un violento episodio che avrebbe coinvolto due uomini, entrambi non ancora identificati.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiato un alterco culminato in un accoltellamento. Uno degli uomini ha riportato ferite di media gravità. La centrale d'emergenza ha immediatamente allertato la Croce Rossa, ma all'arrivo dei sanitari la situazione si è fatta particolarmente delicata.

I soccorritori sono stati infatti costretti a riparare all'interno della propria ambulanza a causa del comportamento aggressivo di uno degli uomini coinvolti. Sul posto sono quindi intervenuti anche un equipaggio della Croce Bianca, il medico d'urgenza e due pattuglie dei carabinieri, chiamate a gestire la situazione.

L'uomo ferito è stato infine soccorso e trasportato all'ospedale di Merano con lesioni giudicate di media gravità. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accoltellamento e le responsabilità delle persone coinvolte. Le ricerche e gli accertamenti sono in corso.