MERANO. Due sedicenni di Merano sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bolzano con l'accusa di rapina aggravata in concorso e continuata. Le indagini proseguono per identificare un terzo complice che avrebbe partecipato all'aggressione.

L'episodio risale al pomeriggio del 14 febbraio, quando due ragazzi sono stati avvicinati nel parco giochi di piazza San Vigilio da tre coetanei. Secondo quanto ricostruito dai militari, gli aggressori li avrebbero strattonati con violenza per impossessarsi dei loro portafogli, portando via complessivamente 170 euro in contanti: 130 euro a una vittima e 40 euro all'altra. Subito dopo si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L'allarme è stato lanciato al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Merano. Dopo aver prestato i primi soccorsi ai due giovani, i militari hanno avviato ricerche in tutta la città, senza però riuscire a rintracciare i responsabili nell'immediatezza.

Le due vittime hanno quindi sporto denuncia alla Stazione Carabinieri di Cermes, consentendo l'avvio di un'attività investigativa che si è rivelata determinante. Attraverso gli accertamenti e il riconoscimento fotografico effettuato dai ragazzi aggrediti, i militari sono riusciti a identificare due dei presunti autori della rapina.

I due sedicenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Bolzano, mentre proseguono le indagini per dare un nome al terzo giovane che avrebbe preso parte all'aggressione.