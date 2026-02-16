Le ultime
20:59
Colombia, identificati i resti del prete guerrigliero Camilo Torres
20:23
Droni e Intelligenza artificiale contro i sabotaggi all'Alta Velocità
19:46
Il governo lima il decreto energia, interlocuzioni con le Regioni
19:40
Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni
19:21
Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino
19:21
Addio a Robert Duvall: celebre la sua interpretazione del "consigliori" nel Padrino
18:31
Escono i fondi Bain e Advent, il patto di Nexi scende al 41,4%
18:22
Il gas chiude sotto i 31 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
18:16
Borsa: Milano fiacca in chiusura (-0,03%), balza Leonardo, cede Nexi
18:11
Opposizioni lavorano a risoluzione unitaria contro Board of Peace
L’episodio

Merano, aggredito dopo il Carnevale: quattro minori indagati

Un 25enne è stato picchiato in centro dopo una festa e ha riportato fratture al viso. La polizia locale ha identificato i presunti responsabili grazie alle telecamere. La sindaca annuncia più controlli per martedì grasso e richiama anche la prevenzione

MERANO. Il Comune di Merano annuncia un rafforzamento della presenza della polizia locale in occasione di martedì grasso, dopo l’episodio di violenza avvenuto durante il giovedì grasso. L’aggressione è avvenuta in centro città, in via Cassa di Risparmio, intorno alle 23, al termine di una festa di Carnevale.

A essere colpito è stato un giovane di 25 anni, travestito da donna. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato aggredito da due uomini e ha riportato diverse ferite al volto, comprese alcune fratture. Il 25enne dovrà essere operato. Dopo l’accaduto ha segnalato l’episodio alla polizia municipale e ha sporto denuncia.

Gli autori dell’aggressione sono stati identificati dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sarebbero coinvolti quattro minorenni, tutti indagati: due di loro avrebbero materialmente picchiato il 25enne.

La sindaca Katharina Zeller ha spiegato che la polizia “non può essere ovunque” e che “non è possibile sorvegliare tutta la città”. Allo stesso tempo, ha sottolineato l’importanza di affiancare ai controlli anche un lavoro di prevenzione contro la violenza, soprattutto tra i più giovani.

Altre notizie

Attualità