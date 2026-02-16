Merano, aggredito dopo il Carnevale: quattro minori indagati
Un 25enne è stato picchiato in centro dopo una festa e ha riportato fratture al viso. La polizia locale ha identificato i presunti responsabili grazie alle telecamere. La sindaca annuncia più controlli per martedì grasso e richiama anche la prevenzione
MERANO. Il Comune di Merano annuncia un rafforzamento della presenza della polizia locale in occasione di martedì grasso, dopo l’episodio di violenza avvenuto durante il giovedì grasso. L’aggressione è avvenuta in centro città, in via Cassa di Risparmio, intorno alle 23, al termine di una festa di Carnevale.
A essere colpito è stato un giovane di 25 anni, travestito da donna. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato aggredito da due uomini e ha riportato diverse ferite al volto, comprese alcune fratture. Il 25enne dovrà essere operato. Dopo l’accaduto ha segnalato l’episodio alla polizia municipale e ha sporto denuncia.
Gli autori dell’aggressione sono stati identificati dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sarebbero coinvolti quattro minorenni, tutti indagati: due di loro avrebbero materialmente picchiato il 25enne.
La sindaca Katharina Zeller ha spiegato che la polizia “non può essere ovunque” e che “non è possibile sorvegliare tutta la città”. Allo stesso tempo, ha sottolineato l’importanza di affiancare ai controlli anche un lavoro di prevenzione contro la violenza, soprattutto tra i più giovani.