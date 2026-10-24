MERANO. Paura nella serata di oggi, sabato 24 ottobre, a Merano, dove un’automobile è uscita di strada finendo contro una recinzione e ribaltandosi. L’incidente è avvenuto alle 19.04, all’altezza della rotatoria tra via Palade e via Parrocchia.

Alla guida del veicolo si trovava una donna di 40 anni, residente a Merano, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo. L’automobile è andata a sbattere contro una recinzione, finendo poi ribaltata.

Cinque le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini, tutti a bordo della vettura al momento dell’incidente. Secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.