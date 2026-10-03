MERANO. Doppia disavventura per una turista tedesca di 64 anni, protagonista di un incidente venerdì pomeriggio a Merano, dove è stato necessario l'intervento dei soccorritori per recuperarla dal letto del Passirio.

L'allarme è scattato intorno alle 17.45, sul lungofiume, davanti al Caffè Costantin. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva perso il computer della propria bicicletta elettrica, finito nel letto del fiume dopo una caduta.

Nel tentativo di recuperare il dispositivo, la turista avrebbe cercato di scavalcare il muro per scendere verso il Passirio. Durante la discesa, però, ha perso l'equilibrio ed è caduta, riportando una ferita al ginocchio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Merano, impegnati nelle operazioni di soccorso e recupero della donna. L'incidente ha richiesto un intervento in una zona particolarmente delicata, lungo l'argine del fiume.

Quella che era iniziata come una semplice ricerca di un oggetto smarrito si è così trasformata in una disavventura, fortunatamente senza conseguenze più gravi rispetto alla ferita riportata dalla turista.