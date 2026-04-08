Merano, cantiere in via Palade dal 13 aprile: traffico modificato

MERANO. Partiranno lunedì 13 aprile i lavori di riasfaltatura in via Palade, nel tratto tra la rotatoria della stazione di Maia Bassa e quella di ponte Marlengo. L’intervento, spiegano gli assessori Stefan Frötscher e Christoph Mitterhofer, durerà circa tre settimane e comporterà modifiche significative alla viabilità.



Durante il cantiere sarà istituito un senso unico con direzione da ponte Marlengo verso la stazione di Maia Bassa. «Il traffico proveniente dai comuni limitrofi potrà transitare regolarmente», chiarisce Mitterhofer, mentre chi esce da Merano verso Lana, Cermes, Marlengo e la Val d’Ultimo dovrà seguire percorsi alternativi.



Le modifiche coinvolgeranno anche il trasporto pubblico, in particolare le linee 201, 211, 212, 245 e 246. Alcune corse subiranno variazioni di percorso e di partenza, con deviazioni su viabilità secondarie e cambi nelle fermate. In alcuni tratti saranno consentite solo salite e non discese, mentre non sempre saranno garantite le coincidenze con i treni.



Per limitare i disagi è stato previsto anche un servizio aggiuntivo tra la stazione di Merano e l’autostazione di Lana, attivo ogni 30 minuti nella fascia pomeridiana. Le autorità invitano cittadini e pendolari a prestare attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti sugli orari del trasporto pubblico durante tutto il periodo dei lavori.