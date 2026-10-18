MERANO. Quest’anno a Merano sono 414 le famiglie che riceveranno la carta «Dedicata a te», ovvero il contributo economico di 500 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. L’elenco delle famiglie beneficiarie verrà pubblicato entro il 23 ottobre prossimo sul sito dell’amministrazione comunale.

Negli uffici delle Poste

Anche per il 2026 sarà disponibile a breve, negli uffici di Poste Italiane, la carta acquisti «Dedicata a te», un’iniziativa del Governo destinata a sostenere le famiglie con redditi più bassi nell’acquisto di beni alimentari essenziali. Il contributo ammonta a 500 euro per nucleo familiare ed è erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane.

Non è necessario presentare alcuna domanda, compilare moduli o rivolgersi agli uffici comunali: l’individuazione dei beneficiari avviene automaticamente sulla base dei dati in possesso dell’Inps e delle verifiche previste dalla normativa vigente.

La lista dei beneficiari

L’elenco delle 414 famiglie meranesi beneficiarie del contributo, selezionate direttamente dall’Inps tra quelle in possesso dei requisiti previsti, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Merano entro il 23 ottobre prossimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ovvero con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati stessi.

Possono accedere alla misura i nuclei familiari residenti in Italia, iscritti all’anagrafe comunale e in possesso di un’attestazione Isee ordinaria in corso di validità non superiore a 15.000 euro, oltre agli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. Sono invece esclusi i nuclei familiari che beneficiano di alcune misure di sostegno economico incompatibili con la Carta, come previsto dalla normativa.

Il Comune ricorda inoltre che, fino alla trasmissione degli elenchi da parte dell’Inps, non dispone di informazioni sui potenziali beneficiari e non può verificare preventivamente se una persona riceverà o meno il contributo.

L’attivazione della carta

L’accredito dell’importo di 500 euro su ciascuna carta «Dedicata a te» verrà effettuato il 4 novembre 2026. Per attivare la carta è sufficiente effettuare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. Le tessere che non risulteranno attivate entro tale data verranno bloccate e le famiglie assegnatarie perderanno il diritto a utilizzare il contributo.

Le informazioni

Per fornire informazioni e chiarimenti alle famiglie beneficiarie il Comune ha attivato l’indirizzo e-mail dedicato (clicca qui), che rappresenta il canale più rapido ed efficace per ricevere assistenza. Tutti gli aggiornamenti relativi alla misura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Merano.

Stanziati 2,7 miliardi

Per la Carta Dedicata a te, il governo italiano ha stanziato complessivamente 2,7 miliardi di euro dal 2023 al 2027. La misura coinvolge a livello nazionale oltre 1,1 milioni di famiglie (in particolare 1.177.597 nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro).