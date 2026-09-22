MERANO. Tutto è pronto a Merano per il fine settimana più atteso della stagione ippica italiana. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, lo storico Ippodromo di Maia tornerà ad essere il fulcro internazionale del galoppo ad ostacoli con il Meeting dell'87° Gran Premio Merano Alto Adige, un evento che unisce da sempre agonismo di altissimo livello, fascino, mondanità e intrattenimento per tutti.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi per l'appuntamento simbolo del galoppo internazionale: due giorni di grande sport, alta moda, enogastronomia, con la collaborazione con il Merano Wine Festival, e i grandi spettacoli firmati da Moira Orfei Circus Academy, di Mirco Lucarelli, Brigitta Boccoli e Stefano Orfei.

Sabato antipasto di corse con il Gran Premio delle Nazioni e domenica il via al leggendario Gran Premio: una spettacolare sfidante prova steeplechase sulla distanza dei 5.000 metri con cavalli e fantini da tutto il mondo. Tra i partenti, che saranno annunciati domani, ci dovrebbe essere anche un cavallo della scuderia del calciatore francese e attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé, atteso come ospite sulle tribune di Maia.