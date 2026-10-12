MERANO. Controlli straordinari delle forze dell’ordine a Merano, dove nel fine settimana è scattata un’operazione ad alto impatto per contrastare lo spaccio, il consumo di stupefacenti e altre forme di illegalità. Particolare attenzione è stata riservata a via Otto Huber, nei pressi della scuola dell’infanzia Elisabethhein, dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di giovani che avrebbero consumato droga nelle vicinanze dell’istituto.

L’operazione, disposta dal questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, ha coinvolto Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, con il supporto di un’unità cinofila antidroga. Il bilancio dei controlli è di 50 persone identificate, delle quali 22 risultate con precedenti penali. Sono state inoltre elevate cinque sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

L’intervento è stato organizzato anche in risposta alle preoccupazioni espresse dalla struttura scolastica, frequentata quotidianamente da bambini e famiglie. Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti, verifiche su persone e veicoli e controlli negli esercizi pubblici, concentrandosi sulle zone considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

L’attività del Commissariato di Merano è proseguita domenica 11 ottobre con il recupero di due biciclette del valore complessivo di 12mila euro, rubate a due turisti svizzeri. I mezzi, del valore rispettivamente di 5mila e 7mila euro, sono stati rintracciati da due agenti dell’Ufficio controllo del territorio e restituiti ai legittimi proprietari.