MERANO. Per la gestione dei rifiuti la città sceglie il modello Vienna e introduce una nuova figura di controllo: i Waste Watcher. A distanza di due anni dalla delibera del consiglio comunale, la giunta ha autorizzato per la prima volta l’impiego di personale esterno per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti e sul decoro urbano.

La nuova figura non sarà un dipendente del Comune, ma lavorerà per Asm Merano Spa, dopo aver completato un percorso di formazione con la Polizia locale. La persona incaricata resterà per ora anonima per ragioni di opportunità e privacy. «Ha un rapporto di lavoro esclusivo con Asm Merano Spa e non può far valere alcun diritto nei confronti dell’amministrazione comunale», precisa il provvedimento.

Il regolamento comunale sui rifiuti consente infatti che i controlli siano affidati, oltre agli agenti di Polizia locale e ai dipendenti comunali, anche a persone esterne autorizzate dalla giunta. Il loro compito sarà soprattutto quello di prevenire e monitorare episodi di degrado: dall’abbandono di rifiuti ingombranti vicino alle isole ecologiche allo smaltimento scorretto dei cartoni, fino ai mozziconi lasciati a terra e alle deiezioni dei cani non raccolte.

Il servizio avrà un costo che finirà nella tariffa rifiuti e quindi sarà sostenuto dai contribuenti. Il modello preso come riferimento è quello di Vienna, dove i Waste Watcher sono incaricati di controllare il rispetto delle norme sul decoro urbano e possono intervenire contro comportamenti scorretti come l’abbandono di piccoli rifiuti o di ingombranti. Ora una versione simile arriverà anche sulle rive del Passirio.