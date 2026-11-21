MERANO. Dopo anni di attese, progetti e sei anni di lavori, la circonvallazione nord-ovest di Merano è stata inaugurata. Migliaia di persone hanno partecipato sabato 21 novembre alla giornata di festa organizzata per celebrare il completamento del tunnel di Monte Benedetto, una delle più importanti opere infrastrutturali realizzate in Alto Adige. Per l'apertura al traffico bisognerà però attendere ancora qualche giorno: il nuovo collegamento sarà percorribile da giovedì 26 novembre.

L'infrastruttura, lunga 2,2 chilometri, completa il collegamento sotterraneo tra la superstrada MeBo e la zona di Monte San Zeno, creando un accesso diretto verso la Val Passiria, Tirolo e Maia Alta. Insieme al primo lotto della circonvallazione, già operativo, il percorso sotterraneo raggiunge una lunghezza complessiva di circa 3,3 chilometri.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità Daniel Alfreider, la sindaca di Merano Katharina Zeller e il sindaco di Tirolo Christoph Pircher, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

Musica, giochi e momenti di incontro hanno accompagnato la giornata, durante la quale la popolazione ha potuto conoscere da vicino la nuova galleria. Il decano di Merano, don Mario Gretter, ha inoltre benedetto l'opera.

L'obiettivo principale è alleggerire il centro abitato dal traffico di transito, migliorando contemporaneamente i collegamenti con la Val Passiria e Tirolo e la regolarità del trasporto pubblico locale. Per la sindaca Zeller si tratta di un passaggio storico: la nuova infrastruttura completa infatti un anello viario che dovrebbe consentire di liberare progressivamente spazi urbani a favore di pedoni e ciclisti.

Tra gli elementi più particolari del progetto c'è il nodo viario sotterraneo, collegato anche al nuovo garage ricavato nella montagna, con circa 600 posti auto e un accesso pedonale verso il centro cittadino.

La costruzione ha richiesto soluzioni tecniche differenti per affrontare le condizioni geologiche incontrate durante gli scavi. In alcuni tratti si è lavorato nella roccia con l'impiego di esplosivi, mentre nelle zone caratterizzate da materiale sciolto sono state necessarie iniezioni ad alta pressione e opere di consolidamento.