MERANO. Sala piena e tanto rumore contro la violenza di genere al cinema Ariston di Merano per la prima proiezione gratuita di “Se domani non torno”, il film di Paola Randi liberamente tratto dal libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin.

Quasi 400 persone al cinema Ariston per la proiezione gratuita di «Se domani non torno», il film ispirato al libro di Gino Cecchettin. La serata, promossa dal Comune e dalla Rete contro la violenza, ha rilanciato l’appello a fare rumore ogni giorno contro la violenza sulle donne

Quasi quattrocento persone di tutte le età hanno preso parte alla serata organizzata dal Comune di Merano e dalla Rete contro la violenza. “Continuiamo insieme a fare rumore. Questa sera, domani, ogni giorno”, ha detto l’assessora Antonella Costanzo ricalcando l’esortazione di Elena Cecchettin, “Nessun minuto di silenzio per mia sorella. Per Giulia fate rumore”.