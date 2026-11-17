MERANO. Due motociclisti sorpresi a percorrere strade contromano, entrambi sotto l’effetto dell’alcol. Uno di loro è addirittura minorenne, senza patente e alla guida di un mezzo privo di assicurazione e revisione. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale nella giornata di sabato 14 novembre, conclusi con il sequestro di entrambi i motocicli.

Il primo episodio si è verificato intorno all’una di notte in via Mainardo, dove gli agenti hanno fermato un motociclista che procedeva in direzione vietata lungo una strada a senso unico. Durante gli accertamenti è emerso che il conducente era minorenne e completamente sprovvisto di patente. Sottoposto all’alcoltest, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico di 0,94 grammi per litro.

Le verifiche sul motociclo hanno fatto emergere ulteriori irregolarità: il veicolo circolava senza copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Una serie di violazioni che ha aggravato la posizione del giovane, fermato durante il servizio di controllo della circolazione stradale.

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 19 in via Tobias Brenner, sempre a Merano. Anche in questo caso un motociclista stava percorrendo contromano una strada a senso unico. Gli agenti hanno immediatamente notato evidenti segnali di alterazione dovuti all’alcol. L’etilometro ha registrato un valore particolarmente elevato, 2,09 grammi per litro, oltre quattro volte il limite ordinario di 0,5 g/l.

Per entrambi i conducenti sono scattati i provvedimenti previsti dalla normativa. I due motocicli sono stati sequestrati e la Polizia locale ha avviato i relativi procedimenti amministrativi e penali.