MERANO. Un appartamento devastato dalle fiamme e una densa coltre di fumo che ha raggiunto anche le altre abitazioni del condominio. Grosso incendio questa mattina, martedì 13 ottobre, in via Alpini, al civico 3, a poca distanza dal centro di Merano. L'allarme è scattato intorno alle 11, facendo mobilitare numerose squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse decine di pompieri, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'edificio. Nonostante la violenza del rogo, le squadre sono riuscite a domare rapidamente le fiamme, impedendo che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Il fuoco ha provocato gravi danni all'appartamento interessato, mentre il fumo si è diffuso anche in altre unità abitative del caseggiato. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero persone ferite. Restano da verificare le conseguenze dell'incendio sugli altri alloggi.

Ancora da chiarire l'origine delle fiamme, sulla quale saranno necessari ulteriori accertamenti. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, dopo i momenti di apprensione vissuti nel condominio.