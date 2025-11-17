Merano, il capitano Cannata Galante è il nuovo comandante dei carabinieri

MERANO. Si è ufficialmente insediato il Capitano Sebastiano Cannata Galante, nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Merano, che si è presentato alla cittadinanza illustrando il suo percorso formativo e professionale.

Ufficiale bilingue, arruolatosi nel 2016, il Capitano ha frequentato il 198° corso “Saldezza” dell’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri. Laureato in Giurisprudenza all’Università Tor Vergata di Roma, è un “figlio d’Arma”: il padre, Mario, ha ricoperto diversi incarichi nelle articolazioni dell’Arma.

Ventottenne, nel suo precedente incarico a Bolzano ha guidato per oltre due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile, svolgendo le funzioni di referente della Polizia Giudiziaria del capoluogo. Negli ultimi dieci mesi ha inoltre retto la Compagnia di Bolzano in sede vacante.

Tra le esperienze maturate figura anche il periodo trascorso nell’“Organizzazione Mobile” dell’Arma, dal 2021 al 2023, presso il 2° Battaglione Carabinieri “Liguria”, dove ha comandato le Squadre S.O.S., unità specializzate nel contrasto al terrorismo.

Nelle prossime settimane il Capitano Cannata Galante incontrerà i sindaci del Burgraviato nei cui territori operano le Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Merano.