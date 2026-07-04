MERANO. Mentre nel Meranese le squadre operative lavoravano senza sosta per liberare strade, mettere in sicurezza le aree colpite e assistere la popolazione dopo il maltempo, c'era chi, lontano dai riflettori, si prendeva cura di chi stava affrontando l'emergenza.

I volontari della Protezione Civile della Croce Bianca hanno garantito con grande dedizione la preparazione e la distribuzione dei pasti a tutti gli operatori impegnati sul campo. Dalla colazione al pranzo, fino alle bevande e ai ristori durante l'intera giornata, ogni servizio è stato organizzato con precisione e spirito di solidarietà.

Un lavoro silenzioso, spesso invisibile agli occhi dei più, ma indispensabile. Per chi affronta ore di fatica tra fango, detriti e interventi continui, poter contare su un pasto caldo e su un momento di ristoro significa trovare l'energia per continuare ad aiutare chi è in difficoltà.



A tutte le volontarie e a tutti i volontari della Protezione Civile della Croce Bianca è arrivato il sentito ringraziamento della Federazione dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige e dell'intera comunità. Un riconoscimento che va a chi, con discrezione e spirito di servizio, ha lavorato instancabilmente dietro le quinte, offrendo un supporto essenziale alle squadre impegnate nei soccorsi e contribuendo concretamente alla gestione dell'emergenza.