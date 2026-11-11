MERANO. Il conto alla rovescia per l'apertura del tunnel di Monte Benedetto entra nella fase finale. L'esercitazione antincendio dell'11 novembre ha dato esito positivo, segnando un passaggio importante verso l'entrata in funzione della nuova circonvallazione nord-ovest di Merano.

Alla simulazione hanno partecipato oltre 150 vigili del fuoco volontari, insieme alla Croce Bianca e alle forze dell'ordine. L'obiettivo era verificare le procedure di emergenza e preparare le squadre di soccorso a intervenire all'interno della nuova infrastruttura, che si sviluppa per 3,3 chilometri, di cui circa due sotto il centro abitato.

Le operazioni hanno interessato anche il nuovo garage in caverna, con una capienza di 600 posti auto. Un ulteriore passaggio di verifica prima che il collegamento sotterraneo diventi operativo.

L'opera sarà inaugurata ufficialmente il 21 novembre, mentre l'apertura al traffico è fissata per il 26 novembre. Il nuovo collegamento permetterà di attraversare Merano evitando parte del traffico che oggi interessa la viabilità urbana, con benefici attesi soprattutto per chi raggiunge la città dalla Val Passiria.

Nel frattempo proseguono gli interventi necessari al completamento della circonvallazione. Resta chiuso il ponte di Marlengo, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione e lunghe code che interessano anche le direttrici verso Sinigo e Lana.