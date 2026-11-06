MERANO. Il tunnel Monte Benedetto di Merano supera la prova antincendio. Il test, effettuato venerdì 6 novembre, ha dato esito positivo, confermando il corretto funzionamento dell'impianto di ventilazione della galleria in caso di incendio. Si tratta di una verifica importante in vista dell'apertura al traffico della circonvallazione nord-ovest, prevista entro la fine di novembre.

L'esercitazione ha coinvolto i tecnici degli Uffici provinciali competenti, il Servizio strade, il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano e i corpi dei Vigili del fuoco del Burgraviato e di Merano. Le operazioni si sono svolte sotto la supervisione del direttore dei lavori e del collaudatore.

Al centro della prova il cosiddetto test con fumo caldo, una procedura che permette di verificare il comportamento degli impianti in condizioni simili a quelle di un incendio reale. A differenza delle simulazioni con fumo freddo, questa tecnica utilizza una fonte di calore effettiva per riprodurre la temperatura, la risalita e la propagazione dei fumi all'interno della galleria.

Per simulare l'incendio sono stati utilizzati speciali bruciatori a gas, capaci di riscaldare fortemente l'aria. Contemporaneamente, attraverso apposite macchine, è stata immessa una nebbia artificiale nel flusso d'aria calda, così da rendere visibile il movimento dei fumi. La miscela raggiunge temperature di diverse centinaia di gradi, sale verso la volta del tunnel e forma uno strato di fumo caldo che si propaga lungo la struttura.

L'obiettivo è verificare che, in caso di emergenza, i fumi possano essere convogliati ed evacuati correttamente, mantenendo nella parte inferiore della galleria una zona con minore presenza di fumo e visibilità sufficiente per individuare le vie di fuga.

Il sistema prevede che, quando i rilevatori individuano un incendio, si aprano le serrande collocate nella volta della galleria. I fumi vengono quindi aspirati attraverso potenti ventilatori di estrazione situati in prossimità dei portali. Un meccanismo fondamentale per agevolare l'evacuazione delle persone e consentire l'intervento delle squadre di soccorso.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider, che ha ringraziato i tecnici e i Vigili del fuoco per il lavoro svolto. «Il tunnel Monte Benedetto ha superato con successo la prova di oggi», ha dichiarato, auspicando che i sistemi di sicurezza non debbano mai essere messi alla prova in una situazione reale.