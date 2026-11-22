MERANO. Una serata di festa trasformata in un caso. L'inaugurazione del tunnel di Monte Benedetto si è conclusa con quattro ore di anticipo rispetto al programma, lasciando delusi numerosi partecipanti.

L'afflusso di pubblico ha superato le aspettative e, poco dopo le 22, gli organizzatori hanno fermato la musica per motivi di sicurezza. La Questura ha chiarito di non aver ordinato la sospensione.

All'uscita si sono registrati momenti di confusione. Con i mezzi pubblici non più in servizio, diversi partecipanti avrebbero percorso a piedi anche tratti di carreggiata.

Sui social sono esplose le critiche alla gestione dell'evento, per il quale il Comune di Merano ha indicato uno stanziamento complessivo di 100mila euro