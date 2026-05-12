Merano, inaugurata la nuova sede delle scuole professionali Marconi e Lévinas

MERANO. È stato inaugurato il 12 maggio il nuovo edificio che ospita la Scuola professionale “G. Marconi” e la Scuola per le professioni sociali “E. Lévinas”, nuovo polo dedicato alla formazione professionale in lingua italiana realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano. La struttura, completata a fine gennaio, si sviluppa su una superficie utile di 5.938 metri quadrati ed è costata complessivamente circa 32 milioni di euro.



Il nuovo complesso può accogliere circa 280 studenti e studentesse: 200 iscritti alla “G. Marconi” e 80 alla “E. Lévinas”. La scuola professionale dispone di 13 aule e 13 laboratori specializzati dedicati a carpenteria idraulica, saldatura, macchine utensili, fluidodinamica, informatica, simulazione aziendale, Cad, elettrotecnica ed elettronica. La scuola per le professioni sociali è invece dotata di laboratori per informatica, assistenza infermieristica, fisioterapia e assistenza di base.



L’edificio comprende anche diversi spazi comuni destinati alla socialità e alle attività condivise, tra cui una palestra, un’aula polifunzionale e un’area relax. Durante l’inaugurazione i direttori delle due scuole, Diana Palumbo e Alberto Conci, hanno sottolineato l’importanza di poter contare su ambienti moderni e attrezzati per la formazione dei futuri professionisti.



Il vicepresidente della Provincia e assessore all’Istruzione in lingua italiana Marco Galateo ha definito il nuovo complesso “un investimento concreto sul futuro dei giovani”. L’assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi ha invece evidenziato la qualità dell’intervento e la funzionalità degli spazi, mentre il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta ha parlato di una struttura capace di coniugare innovazione, competenze e qualità degli ambienti di apprendimento.