MERANO. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, sul tetto di un’azienda a Maia Bassa, a Merano. L’allarme è scattato poco dopo le 16 e ha mobilitato circa 40 vigili del fuoco volontari dei corpi di Maia Bassa e Merano.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato l’intercapedine della copertura e potrebbero essersi propagate dai pannelli solari installati sul tetto. L’origine del rogo resta tuttavia da accertare.

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza è stata chiusa al traffico via Palade, con ripercussioni sulla circolazione e code lungo le strade della città del Passirio.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incendio e quantificare i danni.