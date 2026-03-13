Merano, incidente in viale Europa: al volante con 4,35 g/l di alcol

MERANO. Un livello di alcol nel sangue raramente riscontrato nei controlli su strada: 4,35 grammi per litro, oltre otto volte il limite di 0,5 g/l previsto per la guida. Il dato è emerso dopo gli accertamenti effettuati su un uomo di circa cinquant’anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, in viale Europa, a Merano.



Il veicolo si è schiantato contro un’isola spartitraffico senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e avviato gli accertamenti sul conducente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati a ripristinare la sicurezza della sede stradale e a rimuovere i detriti dopo l’urto.



Il conducente, un cittadino extracomunitario cinquantenne, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ovviamente, scatterà anche la revoca della patente di guida, prevista dalla normativa nei casi più gravi.