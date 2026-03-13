Le ultime
08:36
Lo spread tra Btp e Bund si allarga in avvio a 82 punti
08:24
Il prezzo del gas in avvio sale oltre i 51 euro al megawattora
07:53
Pasdaran, 'nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio'
07:49
Trump, 'canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderli io
06:46
Idf, colpiti 200 obiettivi terroristici in Iran nelle ultime 24 ore
03:41
Usa, indagine su 60 economie per le pratiche di lavoro forzato
02:02
Macron, un militare francese morto in un attacco a Erbil
01:07
Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-1,40%)
00:50
Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito
00:27
Netanyahu dopo l'attacco in Michigan, 'l'antisemitismo non conosce confini'
Lo schianto

Merano, incidente in viale Europa: al volante con 4,35 g/l di alcol

Un tasso alcolemico impressionante rilevato dopo un incidente stradale avvenuto in città. È quanto emerso dai controlli effettuati su un conducente che ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un’isola di traffico

MERANO. Un livello di alcol nel sangue raramente riscontrato nei controlli su strada: 4,35 grammi per litro, oltre otto volte il limite di 0,5 g/l previsto per la guida. Il dato è emerso dopo gli accertamenti effettuati su un uomo di circa cinquant’anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, in viale Europa, a Merano.
 

Il veicolo si è schiantato contro un’isola spartitraffico senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e avviato gli accertamenti sul conducente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati a ripristinare la sicurezza della sede stradale e a rimuovere i detriti dopo l’urto.
 

Il conducente, un cittadino extracomunitario cinquantenne, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ovviamente, scatterà anche la revoca della patente di guida, prevista dalla normativa nei casi più gravi.

VIttorie

Ice Hockey League, Bolzano e Val Pusteria rilanciano i playoff

Il Bolzano rimette in equilibrio la serie contro il Lubiana grazie a un successo esterno pesante, mentre il Val Pusteria concede il bis contro il Salisburgo e si porta sul 2-0. Per le squadre altoatesine, gara 2 dei quarti di finale playoff della Ice Hockey League si chiude così con una serata da ricordare

Il personaggio

Da re Mida a falegname, la parabola dell'ex miliardario Benko

L’ex imperatore immobiliare austriaco, arrestato nel 2025 dopo il crack del gruppo Signa, ha ottenuto il permesso dai vertici del penitenziario e della Procura. Inizierà un corso di formazione in carcere a Innsbruck. Resta indagato anche in Italia

