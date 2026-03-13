Merano, incidente in viale Europa: al volante con 4,35 g/l di alcol
Un tasso alcolemico impressionante rilevato dopo un incidente stradale avvenuto in città. È quanto emerso dai controlli effettuati su un conducente che ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un’isola di traffico
MERANO. Un livello di alcol nel sangue raramente riscontrato nei controlli su strada: 4,35 grammi per litro, oltre otto volte il limite di 0,5 g/l previsto per la guida. Il dato è emerso dopo gli accertamenti effettuati su un uomo di circa cinquant’anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, in viale Europa, a Merano.
Il veicolo si è schiantato contro un’isola spartitraffico senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e avviato gli accertamenti sul conducente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati a ripristinare la sicurezza della sede stradale e a rimuovere i detriti dopo l’urto.
Il conducente, un cittadino extracomunitario cinquantenne, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ovviamente, scatterà anche la revoca della patente di guida, prevista dalla normativa nei casi più gravi.